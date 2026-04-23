Hangzhou Cable: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Cable hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Cable ein EPS von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,20 Prozent auf 2,55 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at