Hangzhou Cable stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hangzhou Cable hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,45 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hangzhou Cable im vergangenen Quartal 2,89 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hangzhou Cable 2,53 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at