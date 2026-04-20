20.04.2026 06:31:29

Hangzhou Cogeneration Group A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hangzhou Cogeneration Group A lud am 17.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,11 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Cogeneration Group A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 863,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 944,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,470 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Hangzhou Cogeneration Group A ein EPS von 0,530 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 3,17 Milliarden CNY gegenüber 3,54 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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