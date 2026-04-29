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29.04.2026 06:31:29
Hangzhou Cogeneration Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hangzhou Cogeneration Group A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hangzhou Cogeneration Group A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 816,2 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 642,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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