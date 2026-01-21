21.01.2026 06:31:28

Hangzhou EZVIZ Network A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hangzhou EZVIZ Network A hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,160 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,48 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,720 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hangzhou EZVIZ Network A 5,90 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,743 CNY und einem Umsatz von 6,06 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

