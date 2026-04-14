Hangzhou EZVIZ Network A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hangzhou EZVIZ Network A hat am 11.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hangzhou EZVIZ Network A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,41 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,38 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at