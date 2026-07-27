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27.07.2026 06:31:29
Hangzhou EZVIZ Network A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hangzhou EZVIZ Network A hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou EZVIZ Network A 1,59 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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