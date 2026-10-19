Hangzhou EZVIZ Network A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hangzhou EZVIZ Network A lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,26 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou EZVIZ Network A 0,150 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,64 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at