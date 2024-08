Hangzhou First PV Material gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou First PV Material hat am 23.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou First PV Material 0,200 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,69 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,42 Milliarden CNY.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,255 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 6,27 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at