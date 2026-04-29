Hangzhou First PV Material: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hangzhou First PV Material stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,37 Milliarden CNY – eine Minderung von 6,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,61 Milliarden CNY eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,120 CNY sowie einen Umsatz von 3,37 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at