Hangzhou First PV Material vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hangzhou First PV Material stellte am 30.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 3,88 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,360 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,88 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at