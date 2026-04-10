Hangzhou First PV Material: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hangzhou First PV Material stellte am 08.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,78 Prozent auf 3,68 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 4,00 Milliarden CNY geschätzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,300 CNY, nach 0,500 CNY im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 15,43 Milliarden CNY, gegenüber 19,06 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 19,04 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,398 CNY und einen Umsatz von 16,76 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at