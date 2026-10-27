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27.10.2026 06:31:29
Hangzhou First PV Material: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hangzhou First PV Material stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Hangzhou First PV Material im vergangenen Quartal 3,65 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hangzhou First PV Material 3,83 Milliarden CNY umsetzen können.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,165 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,99 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
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