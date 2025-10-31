Hangzhou First PV Material: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou First PV Material hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 CNY gegenüber 0,120 CNY im Vorjahresquartal.

Hangzhou First PV Material hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,81 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 0,115 CNY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,83 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at