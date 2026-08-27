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27.08.2026 06:31:29
Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,37 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,05 Prozent auf 563,7 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 881,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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