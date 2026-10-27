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27.10.2026 06:31:29
Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,96 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,590 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 993,4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 663,6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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