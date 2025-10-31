Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,640 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A im vergangenen Quartal 663,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A 742,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at