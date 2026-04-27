Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 CNY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 861,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 764,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,66 CNY. Im letzten Jahr hatte Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group A einen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,98 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at