Hangzhou Freely Communication A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Freely Communication A gab am 22.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Freely Communication A 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 534,7 Millionen CNY – ein Plus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hangzhou Freely Communication A 452,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at