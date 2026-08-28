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28.08.2026 06:31:29
Hangzhou Great Star Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hangzhou Great Star Industrial hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 573,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 466,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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