01.05.2026 06:31:29

Hangzhou Great Star Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hangzhou Great Star Industrial stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Hangzhou Great Star Industrial einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

Hangzhou Great Star Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 544,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 516,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,46 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,04 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,05 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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