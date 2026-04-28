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28.04.2026 06:31:29
Hangzhou Greenda Electronic Materials A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hangzhou Greenda Electronic Materials A hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CNY, nach 0,160 CNY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Greenda Electronic Materials A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 148,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 162,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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