Hangzhou Greenda Electronic Materials A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hangzhou Greenda Electronic Materials A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,15 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Greenda Electronic Materials A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at