Hangzhou Greenda Electronic Materials A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hangzhou Greenda Electronic Materials A präsentierte am 25.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 165,4 Millionen CNY gegenüber 164,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at