Hangzhou Greenda Electronic Materials A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hangzhou Greenda Electronic Materials A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,16 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Greenda Electronic Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 155,2 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at