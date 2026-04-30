30.04.2026 06:31:29

Hangzhou Haoyue Personal Care A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hangzhou Haoyue Personal Care A gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 974,7 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 911,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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