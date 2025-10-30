Hangzhou Haoyue Personal Care A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Haoyue Personal Care A gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,65 Prozent auf 958,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 728,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at