Hangzhou Haoyue Personal Care A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hangzhou Haoyue Personal Care A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Haoyue Personal Care A ein EPS von 0,350 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,78 Prozent auf 975,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 958,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at