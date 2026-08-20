Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A hat ein EPS von 0,23 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,230 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,99 Prozent auf 579,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 531,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at