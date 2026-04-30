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30.04.2026 06:31:29
Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 525,7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology A 453,9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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