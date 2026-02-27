Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 CNY, nach 0,580 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 675,8 Millionen CNY gegenüber 520,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,96 CNY. Im Vorjahr waren 2,32 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,31 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,78 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,97 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,32 Milliarden CNY taxiert.

