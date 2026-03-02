Hangzhou Hopechart IoT Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou Hopechart IoT Technology A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,12 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 202,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,290 CNY beziffert, während im Vorjahr -0,030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 697,82 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 519,89 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at