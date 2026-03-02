Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,39 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials A 0,020 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 729,9 Millionen CNY gegenüber 546,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,940 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,56 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at