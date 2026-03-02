|
02.03.2026 06:31:29
Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,39 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials A 0,020 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 729,9 Millionen CNY gegenüber 546,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,940 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,56 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,92 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.