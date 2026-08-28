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28.08.2026 06:31:29
Hangzhou Huawang New Material Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hangzhou Huawang New Material Technology A hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Huawang New Material Technology A 0,140 CNY je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 731,2 Millionen CNY, gegenüber 778,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,08 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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