Hangzhou IECHO Science Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hangzhou IECHO Science Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY gegenüber 0,210 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,83 Prozent auf 120,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou IECHO Science Technology A 128,0 Millionen CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,620 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 449,84 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 449,07 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at