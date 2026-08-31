Hangzhou IECHO Science Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou IECHO Science Technology A hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,200 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 129,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 118,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at