Hangzhou Iron Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hangzhou Iron Steel hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Hangzhou Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,85 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 14,71 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at