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31.08.2026 06:31:29
Hangzhou Iron Steel legte Quartalsergebnis vor
Hangzhou Iron Steel hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz wurde auf 4,92 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 67,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,24 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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