Hangzhou Iron Steel legte Quartalsergebnis vor

Hangzhou Iron Steel hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 4,92 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 67,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,24 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at