20.04.2026 06:31:29

Hangzhou Iron Steel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hangzhou Iron Steel hat am 17.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Hangzhou Iron Steel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 55,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Hangzhou Iron Steel im vergangenen Geschäftsjahr 52,29 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hangzhou Iron Steel 63,62 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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