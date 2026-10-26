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26.10.2026 06:31:29
Hangzhou Iron Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hangzhou Iron Steel hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Hangzhou Iron Steel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 59,53 Prozent auf 6,41 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,85 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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