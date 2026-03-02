Hangzhou Jingye Intelligent Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hangzhou Jingye Intelligent Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Hangzhou Jingye Intelligent Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66,9 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 47,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 CNY. Im Vorjahr waren 0,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,54 Millionen CNY – eine Minderung um 27,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 273,80 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at