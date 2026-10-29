Hangzhou Jingye Intelligent Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Jingye Intelligent Technology A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 22,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at