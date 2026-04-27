Hangzhou Juheshun New material A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou Juheshun New material A hat am 25.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,260 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,19 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 24,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hangzhou Juheshun New material A 1,56 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at