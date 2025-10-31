Hangzhou Juheshun New material A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hangzhou Juheshun New material A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Juheshun New material A ein EPS von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Juheshun New material A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at