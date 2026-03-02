Hangzhou Kelin Electric A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Kelin Electric A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hangzhou Kelin Electric A ein EPS von 0,260 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 75,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 276,8 Millionen CNY umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Kelin Electric A 0,480 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 206,65 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 61,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 539,36 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

