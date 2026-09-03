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03.09.2026 06:31:29
Hangzhou Landscaping A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hangzhou Landscaping A hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hangzhou Landscaping A ein Ergebnis je Aktie von -0,360 CNY vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,06 Prozent auf 113,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 120,9 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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