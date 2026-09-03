Hangzhou Landscaping A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hangzhou Landscaping A hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hangzhou Landscaping A ein Ergebnis je Aktie von -0,360 CNY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,06 Prozent auf 113,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 120,9 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at