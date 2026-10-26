Hangzhou Lion Electronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Lion Electronics A stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Lion Electronics A ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 25,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 973,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at