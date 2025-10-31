Hangzhou Lion Electronics A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hangzhou Lion Electronics A hat am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Lion Electronics A ein EPS von 0,020 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hangzhou Lion Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 973,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 817,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 19,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at