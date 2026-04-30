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30.04.2026 06:31:29
Hangzhou Lion Electronics A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hangzhou Lion Electronics A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 CNY, nach -0,310 CNY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hangzhou Lion Electronics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 999,4 Millionen CNY im Vergleich zu 815,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Hangzhou Lion Electronics A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,210 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,390 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Hangzhou Lion Electronics A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,59 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,09 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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