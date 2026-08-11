Hangzhou Lion Electronics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hangzhou Lion Electronics A lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hangzhou Lion Electronics A ein EPS von -0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hangzhou Lion Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 845,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 29,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at